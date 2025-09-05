IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Проф. Рачев: Септември започна с 4°-5° над нормата, идеално е за море

Проблемът е със сушата

05.09.2025 | 09:08 ч. Обновена: 05.09.2025 | 09:41 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

От началото на септември се радваме на топло врме, температурите в цялата страна са с около 4–5 градуса над нормата за сезона, каза проф. Георги Рачев пред bTV.

„Усещането е дори за 7–8 градуса по-топло, особено в София, където нормално септемврийските дни са по-хладни. Засега времето е перфектно – дори и сутрините са свежи, а следобед слънчево", каза професорът.

По думите му топлото време ще се запази поне до 15 септември и първия учебен ден, а валежи почти не се очакват.

В Пловдив, където на 6 септември ще се проведат празничните тържества, температурите ще достигат 30–31 градуса.

По Черноморието условията също са отлични за късно море.

„Температурата на водата е около 25 градуса, слънчево е и плажовете са спокойни. Можете да се насладите на плажа без тълпи и шум. Времето е идеално за почивка. Нищо феноменално, напротив – прекрасно удължаване на сезона. След плаж, към 16:00 ч. бавно отиваш да се занимаваш с тихи игри, за да може вечерта да върлуваш така, както на теб ти се иска“, каза професорът.

В планинските райони времето остава приятно, с прохладни сутрини и слънчеви следобеди.

Проблем остава сушата.

„Дъждове засега няма, а това задълбочава кризата със сушата, която засяга много региони и селското стопанство“, обясни проф. Рачев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

времето септември
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem