Проф. Рачев: Септември започна с 4°-5° над нормата, идеално е за море

От началото на септември се радваме на топло врме, температурите в цялата страна са с около 4–5 градуса над нормата за сезона, каза проф. Георги Рачев пред bTV.

„Усещането е дори за 7–8 градуса по-топло, особено в София, където нормално септемврийските дни са по-хладни. Засега времето е перфектно – дори и сутрините са свежи, а следобед слънчево", каза професорът.

По думите му топлото време ще се запази поне до 15 септември и първия учебен ден, а валежи почти не се очакват.

В Пловдив, където на 6 септември ще се проведат празничните тържества, температурите ще достигат 30–31 градуса.

По Черноморието условията също са отлични за късно море.

„Температурата на водата е около 25 градуса, слънчево е и плажовете са спокойни. Можете да се насладите на плажа без тълпи и шум. Времето е идеално за почивка. Нищо феноменално, напротив – прекрасно удължаване на сезона. След плаж, към 16:00 ч. бавно отиваш да се занимаваш с тихи игри, за да може вечерта да върлуваш така, както на теб ти се иска“, каза професорът.

В планинските райони времето остава приятно, с прохладни сутрини и слънчеви следобеди.

Проблем остава сушата.

„Дъждове засега няма, а това задълбочава кризата със сушата, която засяга много региони и селското стопанство“, обясни проф. Рачев.