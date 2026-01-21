Снеговалежите продължават и през нощта, утре - дъждове

През нощта ще бъде облачно и на много места в Централна България ще има снеговалежи, значителни в крайните южни райони, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Утре след полунощ в източната половина от страната валежите ще са предимно от дъжд и на места в Лудогорието, както и в Източните Родопи ще има условия за поледици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между минус 4° и 1°, в София - около минус 2°.

Утре в Южна и Източна България все още ще има валежи от дъжд, но привечер ще отслабват и спират. Над Западна България ще е без валежи и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са от предимно между 1° и 6°, малко по-високи в югозападните райони от страната, в София – около 6°. Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

Над Черноморието ще е облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 7° и 9°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са валежите в Рило-родопската област и в района на Централен Балкан. Ще духа умерен вятър от югозапад. Около обяд снеговалежите ще отслабват. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

В петък и събота вятърът ще е слаб, в много райони ще стихва и в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В планинските райони в събота ще бъде предимно слънчево, а в неделя ще започне увеличение на високата и средната облачност. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 2° и 7°