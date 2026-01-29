Много дъждовен четвъртък, оранжев код в 7 области

Оранжев и жълт код за интензивни валежи в 14 области на страната обявиха от НИМХ за днес.

Предупреждението за жълт код е за областите Кюстендил, София-област, Варна, Пловдив, Шумен, Стара Загора, Сливен, части от Благоевград, от Пазарджик, от Хасково, от Ямбол, от Бургас, от Смолян и от Кърджали.

Оранжев код е обявен за части от областите Благоевград, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас.

В четвъртък времето в страната ще е под влияние на средиземноморски циклон. Ще бъде предимно облачно, на места в равнините - и мъгливо. След временно отслабване и спиране на валежите, още преди обяд от юг отново ще се активизират и до вечерта ще обхванат почти цялата страна.

Значителни количества на валежите ще има в Южна България. В югоизточните райони са възможни и гръмотевици. В Северозападна България ще е почти без валежи. Вятърът ще отслабне и за кратко ще се ориентира от юг-югоизток, а след обяд – от север-североизток и привечер в Североизточна България ще се усили. Максималните температури ще са между 7 и 12°, малко по-високи в Източна България.

В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Южна България - с валежи от сняг, под 1600 метра – от дъжд. В много райони валежите ще бъдат значителни по количество. След обяд валежи ще има и по Стара планина. Преди обяд вятърът ще е силен от югозапад, следобед ще отслабне и за кратко ще се ориентира от югоизток, а привечер – от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, а на 2000 метра – около -1.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд, които ще започнат около обяд от юг и до края на вечерта ще обхванат цялото крайбрежие. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятърът от югозапад, а след обяд ще се ориентира от югоизток и за кратко ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 10 и 14°.