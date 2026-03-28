IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 14

Времето днес: Чадърите да са под ръка, отново ще вали

Вижте прогнозата на синоптиците

28.03.2026 | 06:48 ч. Обновена: 28.03.2026 | 06:48 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Днес преди обяд на много места в Южна България валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. 

В Западна България ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а в останалата част от страната - от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София –  около 4°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

След обяд отново ще се увеличи, ще е предимно купесто-дъждовна и ще завали, на места в южните и източните райони ще прегърми. В Западна България ще продължи да духа слаб до умерен северозападен вятър, докато в останалите райони постепенно ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще са между 11° и 16°, за София – около 10°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, с временни прекъсвания ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, който до края на деня ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са 11°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1200 метра – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.              

В неделя ще се задържи облачно с валежи. Има повишена вероятност в Централна Северна и в Североизточна България, както и в югоизточните райони, валежите да са значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. В понеделник също ще вали, но валежите ще са на по-малко места и по-малко по количество. Ще има и временни разкъсвания на облачността. Дневните температури ще са малко по-ниски.

Тагове:

времето прогноза
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem