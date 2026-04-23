Облаци и валежи днес, по Черноморието - повече слънце

Днес облачността в страната ще бъде променлива, като на много места ще намалява и времето често ще е предимно слънчево. В Югозападна България обаче ще се задържи по-облачно, с валежи от дъжд, които ще спрат до края на деня, съобщават от НИМХ. Вятърът ще е умерен от запад-северозапад, а в Дунавската равнина и в западната част на Горнотракийската низина временно ще се усилва. Максималните температури ще са между 14° и 19°, в София - около 14°.

В планините времето ще остане облачно, а на отделни места ще превалява сняг. Под 1200 метра валежите ще са от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Температурите ще достигнат около 5° на 1200 метра и около минус 2° на 2000 метра.

По Черноморието облачността също ще е променлива, но постепенно ще намалява до предимно слънчево време. Вятърът ще бъде слаб до умерен, първоначално от северозапад, а по-късно ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са между 13° и 16°. Морската вода е с температура 11°-13°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.