IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Новини Днес | 10

Облаци и валежи днес, по Черноморието - повече слънце

Максималните температури ще са между 14° и 19°

23.04.2026 | 07:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Днес облачността в страната ще бъде променлива, като на много места ще намалява и времето често ще е предимно слънчево. В Югозападна България обаче ще се задържи по-облачно, с валежи от дъжд, които ще спрат до края на деня, съобщават от НИМХ. Вятърът ще е умерен от запад-северозапад, а в Дунавската равнина и в западната част на Горнотракийската низина временно ще се усилва. Максималните температури ще са между 14° и 19°, в София - около 14°.

В планините времето ще остане облачно, а на отделни места ще превалява сняг. Под 1200 метра валежите ще са от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Температурите ще достигнат около 5° на 1200 метра и около минус 2° на 2000 метра.

По Черноморието облачността също ще е променлива, но постепенно ще намалява до предимно слънчево време. Вятърът ще бъде слаб до умерен, първоначално от северозапад, а по-късно ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са между 13° и 16°. Морската вода е с температура 11°-13°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

времето облачно дъжд
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem