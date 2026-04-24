Времето днес: слънчево и ветровито

В планините облачността ще е променлива

24.04.2026 | 06:41 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Днес ще е ветровито с умерен, в Дунавската равнина и Източна България – временно силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, преди обяд - често намаляваща до предимно слънчево време. Минималните температури ще са между 4° и 9°, а максималните - между 16° и 21°. В София минималната температура ще е около 6°, максималната - около 17°, съобщи НИМХ. Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца.

В планините облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време.

Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

По Черноморието облачността ще е променлива, намаляваща до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 32 мин. и залязва в 20 ч. и 19 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 47 мин. Луната в София залязва в 3 ч. и 9 мин. и изгрява в 12 ч. и 41 мин.

