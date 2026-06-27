Очаква ни слънчева и гореща събота

Слънчево време ни очаква в съботния ден. На места преди обяд, предимно в планинските райони, ще се образува купеста облачност, като вероятността за превалявания остава незначителна.

Вятърът ще бъде слаб от североизток.

Минималните температури ще са от 23 до 25 градуса, а максималните – между 31 и 36 градуса, в София – около 30.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб от североизток. Максималните температури ще са около 29 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще достига до 2 бала.

В планините ще бъде слънчево, но около и след обяд ще има купеста облачност и на отделни места ще превали. Вятърът ще бъде слаб от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра – около 15. / БГНЕС