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Очаква ни слънчева и гореща събота

Температурите ще са между 31 и 36 градуса

27.06.2026 | 07:00 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Слънчево време ни очаква в съботния ден. На места преди обяд, предимно в планинските райони, ще се образува купеста облачност, като вероятността за превалявания остава незначителна.
Вятърът ще бъде слаб от североизток. 

Минималните температури ще са от 23 до 25 градуса, а максималните – между 31 и 36 градуса, в София – около 30. 

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По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб от североизток. Максималните температури ще са около 29 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще достига до 2 бала.

В планините ще бъде слънчево, но около и след обяд ще има купеста облачност и на отделни места ще превали. Вятърът ще бъде слаб от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра – около 15. / БГНЕС

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