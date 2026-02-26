Георгиева: Ако ви кажа фактите, ще ме обвинят в изнасяна на вътрешна информация

Късно снощи стана ясно, че българският европрокурор Теодора Георгиева в извършила тежко нарушение. То е установено от Европейската прокуратура. Теодора Георгиева я грози и уволнение.

Колегията на Европейската прокуратура е признала българския европейски прокурор за виновен в сериозно нарушение, както е посочено в становището на Дисциплинарния съвет, съставен от високопоставени настоящи или бивши представители на европейските институции.

Колегията на Европейската прокуратура е отложила решението си относно подходящата санкция, "тъй като, предвид тежестта на установените нарушения и високата степен на отговорност на длъжността европейски прокурор, не може да се изключи възможността санкцията да бъде освобождаване от длъжност на европейския прокурор".

Теодора Георгиева каза, че знае за какво се отнася административната преписка.

"Европейската прокуратура не може да ме признава за виновна. Това може да направи единствено Съдът на европейската общност и то по искане не на Европейската прокуратура, а на Съвета на Европа, Европейският парламент или Европейската комисия. Ако ви кажа фактите, ще ме обвинят в изнасяне на вътрешна информация", каза българският европрокурор пред Bulgaria ON AIR.

Правосъдният министър Андрей Янкулов коментира темата и каза, че това е поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие.

"Това отново ни дава основание да смятаме, че трябваше да бъде направено повече за разплитане на мрежите за паралелно правосъдие в България. По една от които "Осемте джуджета" не беше направено достатъчно", каза Янкулов.

Припомняме, че през март 2025 г. европейският главен прокурор Лаура Кьовеши отстрани Георгиева от длъжност, докато се извършваше проверка на нейната независимост.

От тогава не е ясно в какво е обвинена, но действията идват след като до медиите анонимно бе изпратен видеозапис, за който се твърди, че е правен в ресторант "Осемте джуджета", използван като офис от бившия следовател Петьо Петров - Еврото. Георгиева не отрича, че тя е жената от записа.

"Мога да ви кажа, че в административната преписка няма нищо свързано с ... Това е груба манипулация или публична дъвка, която се дъвчи. Няма нищо общо с тези кадри производството срещу мен", каза Георгиева.

До приключване на процедурата Георгиева остава временно отстранена, а възнаграждението ѝ е спряно.

