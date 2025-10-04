IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пламен Димитров: Не е добре да се използват данъците като магическа пръчка

Прогнози на хартия доста често излизат грешни

04.10.2025 | 17:57 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Предупреждения за дефицит от над 5%, инфлация, но и повишение от 6 млрд. в приходната част в сравнение с миналата година. Всичко това на фона на предстоящата бюджетна процедура. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”.

 „Прогнози на хартия доста често излизат грешни. В случая данъчните ни прогнози са и напрегнати, тъй като искахме да влезем в трите процента дефицит. Проблем са и неправилно планираните приходи от данъци”, коментира Димитров. „Ако програмата се изпълни, там ще можем да покрием липсите от събирането на данъци към края на годината като буфер. Не е нужно да сме песимисти – запътили сме се към влизане в еврозоната, а една част от държавите са имали  и по-големи дефицити, макар и за кратко."

По-думите му, дефицит в бюджета, разрешен за кратко, не би довел до най-крайните и негативни сценарии за страната.

Според Димитров, средствата за енергетика, които страната ни планира, е редно да се инвестират по програмите, важни за развитието на сектора.

Свързани статии

„Не е добре да се използват данъците като магическа пръчка. Редно е да се балансира дефицитът до 3% за следващата година, а това може да стане като се регулират събираемостта е механизмите за облагане. Да се вдига ДДС например е лесно и възможно, но ще бъде вредно – така, чрез един косвен данък, ще направим бедните още по-бедни”, каза още Димитров.

КНСБ Пламен Димитров икономика инфлация
