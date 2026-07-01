Еврозоната поставя нови изисквания към бюджета и управлението на България

През последните дни политическият разговор в България все по-малко се върти около това кой управлява и все повече около начина, по който се упражнява властта Проектът за бюджет вече не е просто сбор от приходи и разходи.

След влизането на България в Еврозоната той се превръща в първия голям тест дали правителството може едновременно да гарантира финансова стабилност, да изпълни социалните си обещания и да убеди обществото, че цената на всяко политическо решение е добре обмислена.

Именно тук започва и истинският политически спор – не за числата, а за философията на управлението.

На този фон кабинетът обявява нови инструменти за подаване на сигнали за корупция. Сам по себе си подобен ход звучи като заявка за по-голяма прозрачност.

Но българският опит показва, че обществото отдавна не оценява институциите по обещанията им, а по резултатите.

Паралелно с това отново се поставя въпросът за публичните разходи и държавната охрана на политически фигури.

Темата не е само финансова. Тя неизбежно отваря по-широк разговор за прозрачността, отчетността и критериите, по които държавата разпределя своите ресурси.

Дебат по темата с Людмил Илиев от "Сега" и проф. Нели Петрова от ИСДП.