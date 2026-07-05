Смята се, че бог Хермес е първото божество след всемирния потоп. Повече по темата разказа в предаването "Операция История" Любомир Радев, историк и автор на проекта "Древната цивилизация".

Той говори за храм на бог Хермес, ситуиран на върха на един връх в същинска Средна гора, на около 600 метра надморска височина.

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"Той е наистина огромен, като в дължина достига цели 45 метра, а ширината му е 25 метра - това са технически данни, които аз съм измерил", посочи Радев пред Bulgaria ON AIR. "Този храм е построен през V век преди новата ера, като самият храм е съществувал 300 години. Открит е при теренни археологически обхождания на съответния районно исторически музей", каза още историкът.