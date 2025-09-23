IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Руска ракетна атака в Одеска област, жена е загинала, има ранени

Нанесени са щети и по гражданската инфраструктура

23.09.2025 | 16:15 ч. 9
Reuters

Руска ракетна атака в Одеска област нанесе щети по гражданската инфраструктура, съобщиха регионалните власти.

"За съжаление, една жена е загинала, има ранени, нанесени са щети по гражданската инфраструктура в Одеска област в резултат на нощната ракетна атака. Повредени са социални обекти", съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм.

Руски балистични ракети са ударили гражданската инфраструктура в Татарбунари и Белгород-Днестровски район, информира още областният управител. 

В Киевски район на град Одеса са повредени 9 жилищни сгради и учебно заведение, съобщи кметът Геннадий Труханов. В централната част на града са регистрирани пожари, има разрушения на сгради на хотел, Укрпоща, Укртелеком, дома на културата, център за оказване на административни услуги, както и нанесени щети на търговски павилиони и автомобили, казва се в информацията на  кмета.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район. / БТА

Одеска област руски ракети атака загинали ранени войната в Украйна
