С мрежа от дронове и проникваща пехота, руските войски превземат Купянск

Вкопана дълбоко в стените на черна почва в хилмовете на североизточна Украйна, това, което някога е било безспорният бог на войната, вече не може да си позволи да се издига над земята за дълго. С 8-метрова цев, проектирана от съветски инженери за голям обсег и точност, украинската теглена гаубица "Гиацинт“ е насочена към небето, докато артилеристите от 15-та бригада на Националната гвардия на Украйна, по-известна като Кара-Даг, получават първата огнева задача за сутринта.

С знания и екипна работа, усъвършенствани в някои от най-трудните части на фронтовата линия, от южната контраофанзива през 2023 г. до боевете около Покровск и Курахове, екипажът изстрелва три огромни 152-милиметрови снаряда в бърза последователност, като всеки изстрел разтърсва позицията от земя и дърво, специално създадена, за да скрие и защити оръдието им от вражески дронове.

Тяхната цел: руски пехотинци, забелязани близо до брега на река Оскил, които се стремят да преминат на западната страна и да се присъединят към потока от тела към град Купянск.

Освободен от украинските сили при светкавичната контраофанзива през септември 2022 г., Купянск беше заседнал във фронтовата зона в продължение на три години боеве, докато руските сили се окопаха в горите северно и източно от града.

Сега руските войски са се завърнали в Купянск, в това, което вероятно ще бъде най-големият украински град, окупиран за втори път от Русия след освобождаването му.

Както е по цялата фронтова линия, Русия атакува тук предимно с малки пехотни групи, подкрепени от все по-гъст килим от дронове във въздуха.

В оредяващата, но все още гъста есенна растителност, тези тактики карат украинските екипи с дронове и артилерия да преследват сенки.

"Те избягаха във всички посоки“, каза Андрий, началник на щаба на артилерийското подразделение на бригадата, за резултата от огневата мисия.

Пробив на север

Секторът на бригадата Кара-Даг се намира директно на север от Купянск, където руските сили са си осигурили плацдарм на западния бряг на Оскил.

В командния пункт на артилерийската дивизия ролята на един гаубичен екип може да се види в контекста на гъстия набор от разузнавателни и ударни средства на бригадата: големите дисплеи с разделен екран показват предавания на живо от разузнавателни дронове тип Mavic и с фиксирано крило, дронове с изглед от първо лице (FPV) и ударни дронове за тежки бомбардировачи, както и безпилотни наземни превозни средства.

От време на време във видеочата се включва нов потребител: прихванатият сигнал на руски дрон, който дава на украинските екипи на място справедливо предупреждение за заплахата във въздуха.

Откакто руският офанзивен натиск срещу Купянск започна да се увеличава през 2023 г., по-голямата заплаха изглеждаше възвръщането на територията от източната страна на реката, до която руските сили достигнаха при офанзивен натиск през 2024 година, пише Kyiv Independent.

Но след като претоварена украинска армия остави част от реката северно от Купянск, близо до село Дворична, силно незащитена, Москва се възползва от възможността да я премине и да установи предмостие от другата страна.

През лятото и есента на 2025 г., докато вниманието оставаше предимно върху боевете в Донецка област, руските сили непрекъснато се придвижваха на юг по западния бряг, достигайки и пробивайки покрайнините на Купянск през август.

Както разкри през септември Юрий Федоренко, командир на Ахилския ударен полк с дронове, няколко подземни тръби, преминаващи под река Оскил, също са били използвани от руски войници за влизане в Купянск, практика, която вече е усъвършенствана другаде, например в Авдеевка и Суджа в Курска област.

Сега, след като тръбите са унищожени, реката трябва отново да бъде прекосена по повърхността. На снимка от дрон е забелязана малка надуваема лодка, вързана за брега на реката.

Градски хаос

В малко селско стопанство някъде между Харков и Купянск въздухът е пропит с дим от поялници, докато техници работят денонощно, за да поддържат потока от дронове към фронтовата линия.

Това е биещото сърце на "Черно крило“, специализираното звено за дронове на 116-та механизирана бригада на Украйна, което се сражава в и около Купянск.

Макар че често се обръща много внимание на по-големите отделни звена за дронове на Украйна, повечето от които са в Силите за безпилотни системи, именно звена като "Черно крило“, прикрепени към основните бригади на Украйна, често поемат голяма част от тежестта за удържане на фронтовата линия.

Тъй като руските сили често атакуват сектори от фронтовата линия, защитавани от по-слаби звена, необходимостта всяка бригада да засили своя компонент с дронове – често без особена подкрепа от държавата – е от решаващо значение.

"Имаме ситуация, в която например може да има 2-3 бригади една до друга, но те не са екипирани и окомплектовани на едно и също ниво“, каза Андрий "Тьома“, 30-годишен пилот на FPV в 116-та бригада.

"Може би общата картина може да изглежда добре в началото, но руснаците виждат слабо място с по-слаб личен състав или по-малко огневи средства и се насочват към тази зона", добавя той.

На екраните на командния пункт на "Черно крило“ могат да се видят руски войници, които се движат около централния площад на Купянск. FPV дронове се виждат как летят в прозорците на многоетажни сгради, където руснаците са се укрили, но не е ясно дали ударите са били ефективни.

На друг запис разузнавателен дрон се приближава, за да наблюдава малка група украински цивилни – предимно възрастни мъже и жени – пред жилищна сграда.

Според информация на началника на областната администрация Андрей Канашевич на 16 октомври, около 680 цивилни се намират в града. Тъй като руските войници вече държат голяма част от Купянск и блокират пътищата с дронове, евакуацията е станала невъзможна.

Както разказват пилотите на дронове от 116-ти полк, руски войници често са били наблюдавани да се маскират като местни, за да им помогнат да напреднат през града.

"Те се движат в цивилни дрехи и не можем да разберем дали е местен жител или вражески войник.Това прави нещата особено трудни, защото не можем да ги прицелим, когато има страх, че ще нараним цивилен. Хубавото е, че работим тук от известно време и знаем къде живеят истинските цивилни и къде определено се промъкват врагове", каза 26-годишният пилот на бомбардировач-дронове Ярослав "Тихий“.

В засада

Докато артилеристите от 15-та бригада спират да пушат цигара след огневата мисия, една тема е на ума на всички: руските дронове летят по-далеч и удрят украински цели по-отдалечени, отколкото някога се е смятало за възможно.

Към 2025 г. почти всички украински позиции с голямокалибрени гаубици - като тази на Гиацинт - са попаднали в обсега на руските FPV дронове. Колкото по-далеч от фронтовата линия, толкова по-ниска е плътността на дроновете, но ако бъдат забелязани, артилерийските оръдия се преследват безмилостно.

"Поради разстоянието от фронтовата линия, което сега е покрито (от вражески дронове), ние сме принудени да се отдръпваме и отдръпваме“, каза командирът на артилерията и добавя: "Разстоянието между вашата огнева позиция и вашите складове за боеприпаси се увеличава, което прави всичко по-трудно.“

"Имахме потвърдени случаи на повредена техника на 33 километра от фронтовата линия. Не е нужно да сте на действителната нулева линия или дори близо до нея, за да се изложите на реална опасност".

Безсмислена смърт

На командния пункт на бригадата Кара-Даг е забелязано движение на един от дроновете. На малка поляна, покрита с есенни листа, от храстите се появява фигура в камуфлажна униформа и спира под нещо, което изглежда като ябълково дърво.

Отнема само няколко минути, преди руският войник да бъде забелязан и прицелен. Но този път екипът на Андрий не вика артилерия.

През пролетта той сформира малък екип, работещ с разузнавателни и бомбардировачни дронове близо до фронтовата линия, с функция, подобна на тази на Тихий в "Черно крило“.

Бригадата вече разполагаше с много собствени дронове, но войникът искаше по-голяма гъвкавост в това, с което лично разполагаше, за да изпълнява огневи мисии.

"артАртилерийските боеприпаси не са евтини и могат да бъдат разхищение за двама или трима души“, каза той, „затова решихме да не харчим толкова пари за боеприпаси, за да имаме повече от тях и да можем да ги използваме по-ефективно".

"В такива случаи разузнавателната група открива движенията на противника, а бомбардировачите го унищожават за жълти стотинки.“

Решението се отплати: от сформирането си групата е убила над 530 руски войници, като още са ранени, според командира.

Чувайки витлата на своя ловец отгоре, войникът бяга към храстите, където падащите есенни листа осигуряват все по-малко прикритие с всяка изминала седмица.

Руският пехотинец продължава да се промъква през храстите: фатална грешка, когато пилотът наблюдава за някакъв знак за движение в драскащия запис от камерата.

След търпеливо преследване от няколко минути, пилотът се насочва към целта си, полезният товар е хвърлен и пътуването на руския войник до Купянск е прекъснато завинаги.