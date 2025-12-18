IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жертви и ранени в Ростов след украински удар по танкер

Не се уточнява броят на убитите

18.12.2025 | 06:45 ч. Обновена: 18.12.2025 | 06:49 ч.
Снимка БГНЕС

Украински дронове атакуваха танкер в южното руско пристанище Ростов на Дон. При нападението има неуточнен брой убити и ранени и е възникнал пожар. Това съобщи в ранните часове на днешния ден кметът на града, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

"Оперативните служби гасят пламъците на борда на танкер, пострадал при безпилотна атака по-рано, докато е бил на док", написа Андрей Скрябин в Телеграм. "Разливът на нефтопродукти е успешно предотвратен. Уви, има жертви и ранени."

По-рано регионалният губернатор Юрий Слюсар съобщи в Телеграм за украински удар по кораб в пристанището и за жертви сред екипажа му.

Той добави, че разрушения има и по строящ се многоетажен жилищен блок в града и по две жилищни сгради в съседно населено място. /БТА

