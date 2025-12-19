Зад стените на фабриката, в която Украйна произвежда най-мощните си оръжия

Екипът на BBC стига със завързани очи на тайното място, където Украйна произвежда едно от най-новите си оръжия. Телефоните им са изключени - такава е секретността около производството на украинската крилата ракета "Фламинго". За Украйна разпръскването и скриването на производството на подобни оръжия е ключово за оцеляването на държавата. Две фабрики, принадлежащи на компанията, която го произвежда, Fire Point, вече са били ударени.

Вътре в тази, в която е екипът на BBC, е забрането снимането на всякакви елементи като колони, прозорци или тавани. Лицата на работниците на поточната линия, където ракетите "Фламинго" са в различни етапи на завършване, са скрити.

Дори под обстрел Украйна развива оръжейната си индустрия. Президентът Володимир Зеленски казва, че страната сега произвежда повече от 50% от оръжията, които използва на фронтовата линия. Почти целият ѝ инвентар от далекобойни оръжия е произведен в страната.

В началото на войната Украйна разчиташе предимно на стария си арсенал от съветската епоха. Западната военна подкрепа помогна за модернизирането на въоръжените сили на страната, но сега тя е водеща в голяма част от света в разработването на безпилотни системи - като роботи и дронове.

Сега произведените в страната крилати ракети допринасят за способността на Украйна далечно далечно действие.

Ирина Терех е главен технически директор на Fire Point - един от най-големите производители на дронове и ракети в Украйна, чието латинско мото се превежда като "ако не ние, тогава кой". 33-годишната жена някога е учила архитектура, но сега се опитва да помогне за демонтирането на руската военна машина. Тя е застнала пред гигантската ракета "Фламинго", която споделя, че е боядисана в черно, а не в розово (за разлика от ранните прототипи), "защото се храни с руски петрол".

Крайният продукт прилича на немската ракета V1 от Втората световна война. Състои се от голям реактивен двигател, поставен върху тръба с дължината на лондонски автобус.

Те вече са били използвани в бой, въпреки че компанията не потвърждава конкретни цели.

"Фламинго" е вид оръжие за дълбоки удари, което западните държави не са склонни да доставят

Твърди се, че крилатата ракета има обхват от 3000 км. Тази характеристика е подобна на произведената в САЩ "Томахоук" - по-сложното и скъпо оръжие, което президентът на САЩ Доналд Тръмп отказа да даде на Украйна.

Но дълбоките удари се разглеждат като критична част от войната, за която Украйна използва главно дронове с голям обсег. Тя все още губи позиции от Русия на фронтова линия, която се простира на повече от хиляда километра. Така че Украйна все повече се опитва да атакува руската военна икономика, за да забави този напредък.

Началникът на въоръжените сили на Украйна, генерал Александър Сирски, казва, че ударите на Украйна с голям обсег вече са стрували на руската икономика повече от 21,5 милиарда долара тази година.

Руслан, офицер от украинските сили за специални операции, казва, че стратегията е проста:

"Да се ​​намалят военните възможности на противника и неговият икономически потенциал."

По думите му украинските сили за специални операции са извършили стотици удари по петролни рафинерии, оръжейни фабрики и складове за боеприпаси - дълбоко във вражеска територия. Разбира се, Русия прави същото и в по-голям мащаб. Средно тя изстрелва около 200 дрона "Шахед" на ден, а отговорът на Украйна е около половината от този брой.

Нито Русия ограничава ударите си до военни цели. Атаките с ракети с голям обсег и дронове доведоха до масови прекъсвания на електрозахранването в цялата страна, което затрудни живота на милиони цивилни.

"Бих искал да изстрелям толкова дронове, колкото Русия", казва Руслан. "Но ние увеличаваме и нашия брой много бързо".

Тарех от Fire Point казва, че Украйна може да не е в състояние да се сравни с ресурсите на Русия, но, "се опитваме да се борим с ум и тактика".

Денис Щилерман, главният дизайнер и съосновател на компанията, признава, че няма Wunderwaffe – или чудодейно оръжие.

"Променящата играта е нашата воля за победа",допълва той.

Fire Point дори не е съществувала преди пълномащабното нахлуване на Русия. Но стартъп компанията вече произвежда по 200 дрона на ден. Нейните дронове FP1 и FP2, всеки с размерите на малък самолет, са извършили 60% от украинските удари с голям обсег. Всеки дрон струва около 50 000 долара – три пъти по-евтино от руски дрон "Шахед". Русия все още произвежда близо 3000 от тях на месец.

Украйна все още се нуждае от външна помощ, не на последно място с разузнаване, насочване и пари. Но се опитва да бъде по-самостоятелна.

Терех казва, че са взели съзнателно решение да доставят колкото се може повече от компонентите си от Украйна.

"Следваме принципа, че никой не може да повлияе на оръжията, които изграждаме“, казва тя.

Те избягват части от две конкретни държави – Китай и Съединените щати.

На въпроса защо не трябва да има американски компоненти, тя отговаря:

"Намираме се в емоционално влакче на ужасите със САЩ. Утре някой може да поиска да го спре и ние няма да можем да използваме собствените си оръжия."

До края на миналата година, при президента Байдън, Съединените щати предоставиха военна подкрепа на Украйна на стойност близо 70 милиарда долара. Това скоро беше спряно при президента Тръмп - вместо това той създаде схема, която позволява на европейското НАТО да закупува американски оръжия. САЩ вече не са най-големият военен поддръжник на Украйна, а Европа се бори да запълни празнината, оставена от Америка, или да се изравни с предишната ѝ подкрепа.

Опасенията относно бъдещата подкрепа на САЩ се преливат в разговори за бъдещи гаранции за сигурност от страна на САЩ - ключов въпрос в настоящите мирни преговори. Терех отхвърля текущите преговори като "преговори за капитулация" и казва, че производството на собствени оръжия в Украйна "е единственият начин наистина да се осигурят гаранции за сигурност".

Бившата студентка по архитектура също се надява, че останалата част от Европа ще наблюдава и ще си вземе поука.

"Ние сме кървав пример по отношение на подготовката за война", отбелязва тя.

Терех казва, че иска да ги шокира и да ги подтикне към действие и вярва, че ако някоя друга държава се беше изправила пред същата атака като Украйна, "тогава тя вече щеше да е била завладяна".

