Путин като дядо Коледа подарява снимка на Тръмп и... белезници на Зеленски ВИДЕО

Кенийският офис на Кремъл публикува заплашително видео, генерирано от изкуствен интелект, в което Доналд Тръмп и други световни лидери получават коледни подаръци, докато на украинския президент Володимир Зеленски му се връчват белезници.

Видеото беше публикувано само часове преди Зеленски да се срещне с Тръмп в курорта му Мар-а-Лаго, за да обсъдят мирен план между Русия и Украйна, посредничен от САЩ. Клипът показва и коледна украса във формата на щатски долар, която се разпада на пода.

"Коледа е сезонът на даването, когато Русия се грижи всички нейни приятели да получат нещо хубаво и да са добре и щастливи", се казва в описанието на клипа, продуциран от руската държавна информационна агенция "Спутник". "Що се отнася до непокорните, те също ще получат това, което заслужават."

The Russian Embassy in Kenya just posted this 💀💀pic.twitter.com/NkxtFgPSUt — Robin Nakamoto (@RobinNakamoto) December 28, 2025

Видеото започва с руския президент Владимир Путин, облечен като Дядо Коледа, с торба с играчки през рамо, на фона на инструментална версия на песента We Wish You A Merry Christmas. Тръмп е показан усмихнат и щастливо разопаковащ кутия, която не съдържа нито оръжия, нито пари, а рамкирана снимка на него и Путин от срещата им на върха в Аляска по-рано тази година, която беше широко критикувана.

След това са показани близки съюзници на Путин и други авторитарни лидери, получаващи внимателно подбрани подаръци. Китайският президент Си Дзинпин отваря кутия с декоративни орнаменти във формата на валутни символи за китайския юан и японската йена (¥), редом с руската рубла (₽), докато орнамент във формата на доларова банкнота пада от коледната елха и се разпада.

Индийският премиер Нарендра Моди получава фигурка на руски стелт изтребител - жест, който изглежда се отнася до предложението на Кремъл за производство на този тип самолети за индийските военновъздушни сили.

Венецуелският президент Николас Мадуро получава подарък диджей сет и, превръщайки се в DJ, той провъзгласява: "Без война, само мир, завинаги, завинаги, завинаги" - едва прикрита препратка към ескалиращото военно присъствие на САЩ в Карибите.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган държи снежен глобус, представляващ атомната електроцентрала "Акую", която Русия финансира с около 9 милиарда долара тази година.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун се усмихва на бележка с надпис "От Русия, с благодарност", придружена от увит меч, докато унгарският премиер Виктор Орбан държи подаръчна карта за "Газпром" - руския държавен енергиен гигант.

Единственият подарък, по-лош от този на Тръмп, е запазен за Зеленски, който отваря кутия с белезници и след това е показан намръщен зад решетките.

Видеото се появи, докато Русия продължава да ескалира войната в Украйна, дни след като специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че Москва е "напълно ангажирана" с постигането на мир.

Руските сили бомбардираха Киев в събота сутринта, убивайки един човек и ранявайки десетки други, по-малко от седмица след като Уиткоф похвали предполагаемата "ангажираност" на Русия в социалните медии.

"Русия остава напълно ангажирана с постигането на мир в Украйна. Русия високо оценява усилията и подкрепата на Съединените щати за разрешаване на украинския конфликт и възстановяване на глобалната сигурност", написа Уиткоф на 21 декември.

На 27 декември руското Министерство на отбраната се похвали, че е извършило "масивна атака" срещу Украйна, използвайки "прецизни оръжия с голям обсег от суша, въздух и море, включително хиперзвукови аеробалистични ракети "Кинжал", насочени към това, което то нарече "предприятия на украинския военно-промишлен комплекс".