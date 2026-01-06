Каква година очаква украинският народ и каква е ситуацията на фронта - това коментира журналистът от Киев доц. Даниел Бенатов на живо в предаването "България сутрин".

Битови проблеми имат градове, които се намират по близо до фронта, но не само.

"В Одеса и Харков също е доста тежка ситуацията. Руснаците искат да разрушат цялата генерация. Все още имат разбирания, че експлозия на атомна електроцентрала ще донесе радиация и на Русия", коментира журналистът.

По повод срещата на Коалицията на желаещите в Париж, доц. Бенатов каза, че Европейският съюз (ЕС) дава доста пари на Украйна и тя усеща тази подкрепа.

"ЕС дава много оръжия. Чехия е водач при предишното правителство на инициатива за боеприпаси, обаче засега в Европа още усещаме хаос", каза той пред Bulgaria ON AIR.

Според него Европа още има време за изграждане на собствена система за отбрана.

По думите на доц. Бенатов украинците са уморени от войната и имат нужда от още ракети.

"Украйна още има забрана за излизане на мъжете от 23 до 60 години. Това не е много правилно. Ако държавата отвори границите, застрашените хора могат да тръгнат. Когато се отвори границата за младежи, имахме нормално преминаване", посочи журналистът.

Той информира, че много украинци работят в европейски държави и не е вярно, че живеят само на помощи.