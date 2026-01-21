Украинската Рада е без ток, парно и вода след руска ракетна атака

Сградата на украинския парламент в Киев е без вода, ток и парно след руските удари по Украйна. Това заяви председателят на украинския парламент Руслан Стефанчук, предаде Франс прес.

Руските сили предприеха нова масирана атака срещу Украйна с дронове и ракети. След това украински градове се оказаха без ток, вода и парно.

Същевременно кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че 600 000 жители на града са го напуснали от 9 януари досега.

Населението на Киев беше около 3,6 милиона жители при последното преброяване. /Труд