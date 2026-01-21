IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 26

Украинската Рада е без ток, парно и вода след руска ракетна атака

600 000 жители на Киев са напуснали града от 9 януари досега

21.01.2026 | 09:21 ч. 41
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Сградата на украинския парламент в Киев е без вода, ток и парно след руските удари по Украйна. Това заяви председателят на украинския парламент Руслан Стефанчук, предаде Франс прес.

Руските сили предприеха нова масирана атака срещу Украйна с дронове и ракети. След това украински градове се оказаха без ток, вода и парно.

Същевременно кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че 600 000 жители на града са го напуснали от 9 януари досега.

Населението на Киев беше около 3,6 милиона жители при последното преброяване. /Труд

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

рада киев ракетна атака ток вода
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem