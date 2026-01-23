IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ЕС изпраща на Украйна 447 генератора за ток

Над милион украинци са без ток, вода и отопление при минусови температури

23.01.2026 | 13:49 ч.
Европейската комисия ще осигури спешно изпращане на 447 генератора за ток в Украйна заради щетите, нанесени по украинската електропреносна система от руските въздушни удари. 

Над един милион украинци са без ток, вода и отопление при минусови температури след безмилостните руски удари по енергийната инфраструктура, се казва в съобщението на Европейската комисия.

Предоставените генератори са от стратегическите запаси на ЕС и ще послужат за възстановяване на захранването в болници, приюти и за поддържането на основни обществени услуги. От началото на руското военно нахлуване в Украйна ЕС е изпратил близо 10 000 генератора, отбелязва ЕК.

В съобщението се казва още, ЕК осъжда руските удари по украинската енергийна инфраструктура. ЕС ще продължи да помага на украинците да преживеят тази зима, пише в съобщението. 

От началото на войната ЕК отпусна над 1,2 милиарда евро за хуманитарна подкрепа и предостави над 160 000 тона помощи на Украйна. В навечерието на тази зима комисията осигури 927 милиона евро за спешни покупки на газ в Украйна, а възможностите за износ на електроенергия от ЕС бяха чувствително повишени. / БТА

