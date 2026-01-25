Зеленски отговори колко ѝ струва на Украйна защитата от Русия

Всяка нощ Украйна се защитава от дронове и ракети, изстреляни от Русия. Президентът Володимир Зеленски отговори на въпроса колко струва това усилие за противодействие на атака.

Като пример беше взета атаката в нощта на 19 срещу 20 януари, една от най-мощните. Тя е струвала на Украйна 80 милиона евро само за ракети за системи за противовъздушна отбрана. Според кореспондент на Укринформ, президентът Володимир Зеленски е обявил това по време на разговор с журналисти.

"Днешната руска атака ни струваше, и това е само цената на ракетите, около 80 милиона евро. Представете си, това е цената на тези ракети. И всеки ден правим всичко възможно, и аз правя всичко възможно, за да се уверим, че ще получим подходящите ракети и подходящата защита за хората", каза Зеленски.

Според него е много трудно "да се намерят тези ракети и да се получат пари, за да ги купим".

"Войната е много скъп лукс. А за нас това означава огромни загуби", добави президентът.

Според Ukrinform на 20 януари силите за противовъздушна отбрана са стреляли по значителен брой руски цели, тъй като Украйна е получила необходимите ракети ден преди атаката.

През нощта на 20 януари частите на противовъздушната отбрана поразиха 342 обекта на противника, включително 14 балистични ракети "Искандер-М/С-300", 13 крилати ракети Х-101 и 315 безпилотни летателни апарата на противника.