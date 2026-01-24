IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Зеленски настоява за доставки на оръжия от САЩ

Той и Тръмп се срещнаха в четвъртък в рамките на Световния икономически форум

24.01.2026 | 11:15 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Руската атака през нощта срещу украински енергийни обекти показва, че договореностите за противовъздушна отбрана, постигнати с американския президент Доналд Тръмп в Давос тази седмица, трябва да бъдат изпълнени изцяло, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. 

Зеленски и Тръмп се срещнаха в четвъртък в рамките на Световния икономически форум, където обсъдиха подкрепата за украинската противовъздушна отбрана, като не уточниха какви конкретни договорки са били постигнати.

Свързани статии

Междувременно вчера се състоя първият кръг от преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. 

Според украинския главен преговарящ Рустем Умеров, разговорите са били фокусирани "върху условията за край на войната, поставени от Русия, и върху логичните следващи стъпки в преговорния процес, насочени към достоен и траен мир", пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Зеленски Тръмп САЩ Украйна
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem