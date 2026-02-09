Зеленски: Руският енергиен сектор е легитимна цел за украинските удари

Руската енергийна инфраструктура представлява легитимна цел за украинските удари, защото енергийният сектор е източник на средства за производството на оръжие, предаде Ройтерс, позовавайки се на украинския президент Володимир Зеленски.

"Не е нужно да избираме дали да нанесем удар по военна цел или енергийна. Той (руският президент Владимир Путин) продава тази енергия. Продава петрол. И така, това енергия ли е или военна цел? Честно казано, това е едно и също", написа Зеленски в "Екс".

"Или произвеждаме оръжия и нанасяме удари по техните оръжия, или нанасяме удари по източника, от който се генерират и умножават парите им. И този източник е техният енергиен сектор. Всичко това е легитимна цел за нас", добави той.

По-рано в неделя украинските медии съобщиха, че жена е загинала при руски удари в Украйна. Регионалната прокуратурата в Краматорск съобщи, че 77-годишна пенсионерка е загинала по време на руска атака срещу града. Трима мъже на възраст между 40 и 48 години са пострадали при атаката срещу Донецка област, отбелязва ДПА.

В Херсон, в югоизточната част на Украйна, десет души пострадаха при руски обстрел, съобщиха местните власти. Църква и болница са били повредени в резултат на обстрела през нощта срещу неделя, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на военната администрация на Херсонска област в "Телеграм".

Зеленски изтъкна, че само през последната седмица Русия е използвала над 2000 щурмови безпилотни летателни апарата, 1200 планиращи бомби и 116 ракети и крилати ракети при атаките си срещу Украйна. "Почти всеки ден те нанасят удари срещу съоръжения от енергийната инфраструктура и жилищни сгради", написа Зеленски в социалните мрежи, като подчерта, че това се случва дори докато продължават дипломатическите усилия за постигането на мирно споразумение и призова за подкрепа за Украйна и оказване на международен натиск върху Русия, предаде БТА.