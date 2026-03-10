IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Зеленски заяви, че Украйна е готова за нови мирни преговори "по всяко време"

САЩ са поискали отлагане на предстояща среща

10.03.2026 | 07:34 ч. 25
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Украйна е готова да възобнови мирните преговори с посредничеството на САЩ "по всяко време", но в момента вниманието на партньорите ѝ е насочено към иранския конфликт, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. 

Зеленски каза, че САЩ са поискали отлагане на предстояща среща.

Украинският президент посочи в публикация в "Екс", че Русия се опитва да използва настоящата ситуация в своя полза. По думите му Москва цели да превърне ударите на Иран срещу съседни държави и американски бази във "втори фронт" на войната, която води с Украйна.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зеленски мирни преговори САЩ среща отлагат
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem