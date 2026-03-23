Новини Днес | 76

Високопоставена делегация на НАТО посети Украйна за първи път

Обсъдиха участие на украински военнослужещи в бъдещи учения на НАТО

23.03.2026 | 15:08 ч. 3
Reuters

Високопоставена делегация на НАТО, водена от френския адмирал Пиер Вандие, е в Украйна за първи път след пълномащабното нахлуване през 2022 година, съобщава Euronews.

Зам.началникът на кабинета на президента на Украйна, Павло Палиса, написа в публикация в X, че са "обсъдили подробно участието на украински военнослужещи в бъдещи учения на НАТО в ролята на условен противник“, както и "бъдещето на JATEC (Съвместен център за анализ, обучение и образование НАТО-Украйна)“, инициатива, подкрепяща координацията и развитието между украинските сили и НАТО.

В друго изказване, у краинският президент Володимир Зеленски заяви, че поради облекчаването на санкциите срещу Русия от администрацията на Тръмп, Москва е увеличила продажбите си на петрол, с които се финансира войната срещу Украйна.

Свързани статии

В събота украинска делегация, изпратена от Зеленски, се срещна с американска делегация в Маями с надеждата за възобновяване на мирните преговори. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф каза, че разговорите са били "конструктивни“. Той каза, че срещите са били "част от текущите усилия за посредничество, като дискусиите са фокусирани върху стесняване и разрешаване на оставащите точки, за да се приближим до всеобхватно мирно споразумение“.

Тъй като войната в Иран доминира международното внимание, тристранните преговори с Русия, които все още не са довели до пробив по ключови въпроси, са на пауза.

