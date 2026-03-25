Дрон от руското въздушно пространство удари комин на естонска електроцентрала

Руски дрон удари комин на електроцентралата “Аувере“ в североизточна Естония в ранните часове на сряда - ясен знак за това как войната в Украйна изпраща опасни радиоактивни отпадъци към границата на НАТО.

Въпреки инцидента, пострадали няма, а електроенергийната система на Естония не е повредена, според властите и енергийната компания Enefit Power, която управлява централата.

Естонската служба за вътрешна сигурност заяви, че дронът е ударил комина на централата в 3:43 ч. на 25 март. Специалисти по обезвреждане на взривни вещества от Спасителния съвет са изпратени на мястото на инцидента, а Главната прокуратура е образувала производство, а Службата за вътрешна сигурност е започнала разследване.

Астрид Аси, главният прокурор на Естония, заяви, че въз основа на текущата информация дронът не е бил насочен към Естония. “Първоначалните процедури са в ход и разследването ще установи точните обстоятелства“, каза тя в изявление.

Инцидентът стана на фона на съобщения, че Украйна е предприела нощни атаки с дронове срещу руското пристанище Уст-Луга в Ленинградска област. Естонски служители посочиха, че обектът, ударил Аувере, е свързан с по-широките последици от пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна, а не с някакъв умишлен опит за атака срещу Естония.

“Това е един от последиците от пълномащабната агресия на Русия. Разумно е да се предположи, че ще видим още подобни инциденти“, каза Марго Палосън, генерален директор на Службата за вътрешна сигурност.

Енергийната компания Enefit Power уточни, че няма сериозни щети по централата и електроснабдяването не е засегнато. Властите призоваха гражданите да не се приближават до отломки от дрона, тъй като те могат да съдържат експлозиви.

Дронове се разбиха и в Латвия в нощта на 25 март. Властите и в Естония, и в Латвия съобщиха, че дроновете са от Русия.



Дрон се разби и експлодира в района на Краслава в Латвия. Няма жертви сред цивилното население и щети по гражданската инфраструктура, цитира Delfi изявление на Латвийските национални въоръжени сили.



Друг "неидентифициран обект" съобщиха латвийски военни служители, е навлязъл във въздушното пространство на страната от Беларус, "направил е лек завой и е отлетял към Русия".



Латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс обяви, че е прекъснал работното си посещение в Украйна поради инцидента и се завръща.



В понеделник, 23 март, дрон се разби на литовска територия, без да причини щети. Литовските власти съобщиха, че според наличната информация, един от украинските дронове, участвали в удара по Ленинградска област, е бил ударен от средства за електронна борба (РЕБ) и се е отклонил от курса си.



Коментирайки катастрофата с дрон в Краслава, латвийският премиер Евика Силина заяви в сряда в предаването “900 секунди“ по TV3, че "дронът, който се е разбил в Латвия, може да е бил украински". "Както и в Литва. Мога да потвърдя, че подобен инцидент се е случил и в Естония", каза Силина.



Украинските войски са предприели атаки с дронове срещу Ленинградска област в нощта на 23 срещу 25 март. Регионалният губернатор Александър Дрозденко съобщи, че в понеделник вечерта над региона са свалени над 70 дрона, а в сряда вечерта - над 50. На 23 март е атакувано пристанището Приморск, където се запалват резервоари за нефт, а на 25 март е атакувано пристанището Уст-Луга, където също е избухнал пожар.