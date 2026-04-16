Зеленски нарече Владимир Путин глобална заплаха

Президентът Володимир Зеленски определи Владимир Путин като "истинска глобална заплаха“, след като най-малко 17 души бяха убити при огромна вълна от руски удари през нощта.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че четирима души са загинали в столицата, докато седем души са убити в Одеса и двама в югоизточния град Днепър, където руски атаки подпалиха жилищни сгради.

"Днес това определено не е безпрецедентно. Путин знае точно какво прави. Точно. И на кого прилича", каза Зеленски от Холандия, където получи Международната награда за четирите свободи.

"И той с право е сравняван с нацистите, има същите експанзионистични амбиции, иска да решава съдбата на народите. Русия е разпространила своите военни идеи чак до Сирия и Африка. Това е наистина глобална заплаха", каза още Зеленски по адрес на руския лидер.

Ударите оставиха градове и села в югоизточната част на Украйна без електричество, включително Николаев и Херсон.

Предходната нощ в Одеса бяха убити най-малко 9 души, а 23 са ранени, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Telegram.