Зеленски бие тревога заради недостига на противоракетни системи

Доставките на произведени в САЩ ракети за противовъздушна отбрана Patriot в Украйна са изправени пред критичен недостиг, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за германския ZDF.

"Ситуацията е в такъв дефицит, че не може да бъде по-лоша“, каза Зеленски, добавяйки, че войната в Близкия изток се отразява негативно на Украйна и намалява шансовете ѝ за получаване на военна помощ.

С прекратяването на американската помощ за Украйна при президента Доналд Тръмп, ракетите Patriot се превърнаха в особен проблем. Произвеждани само в САЩ, въпреки новото производство, което се разработва в Германия, ракетите PAC-3 остават най-добрата защита, която Украйна има срещу руски балистични ракети, които често нанасят удари.

Според Зеленски, през последните дни Украйна е осигурила допълнителен принос от Германия и Норвегия към програмата "Списък с приоритетни изисквания на Украйна“ (PURL) и е постигнала споразумения с Берлин за доставката на ракети PAC-2 за силите за противовъздушна отбрана, както и допълнителни пускови установки за системите IRIS-T.

"Получаваме сигнали за противовъздушна отбрана по-бавно от възможното, но ги получаваме“, добави президентът.

Натиск върху Русия

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс нарече прекратяването на американската помощ за Украйна "едно от нещата, с които най-много се гордея, че сме направили в тази администрация“. Въпреки това Зеленски се поколеба да осъди настоящата позиция на Америка.

"Чувствам, че (Тръмп) каза от самото начало, че ще остане по средата. Това показва, че той не е нито на моя страна, нито на руска. Ако САЩ не окажат натиск върху Русия, тогава те вече няма да се страхуват", на мнение е Зеленски.

В края на март Зеленски заяви, че Украйна може да помогне за отварянето на Ормузкия проток като част от преговорите за продажба на оръжие със страните от Персийския залив на фона на американско-израелската война с Иран. Приложимостта на опита на Украйна с Черноморския коридор към Ормузкия проток е под въпрос, но той повтори предложението в неотдавнашното интервю.

"Ормузкият проток е затворен и ние искаме да го отблокираме. Вече имаме опит в Черно море“, каза Зеленски, добавяйки, че "Америка все още не ни е питала“.

След спада на финансирането от САЩ, Германия се очерта като "най-големият стратегически партньор на Украйна в Европа“, каза Зеленски.

Интервюто дойде след стратегическо партньорство, заедно с редица споразумения за съвместно производство с украински отбранителни фирми на германска територия.