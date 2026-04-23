Зеленски: В Украйна е трагедия и трябва да намерим начина да се справим с това

Украинският президент Володимир Зеленски призна, че войната в Иран е отклонила фокуса от руската агресия срещу страната му. Пред CNN лидерът добави, че би било голям риск да да се мисли, че усилията за прекратяване на боевете в Украйна не могат да бъдат възобновени, докато конфликтът в Иран не приключи.

В интервю за Кристиан Аманпур от CNN от президентския офис в Киев, Зеленски заяви, че макар техническите разговори със Съединените щати да продължават, той "не вижда възможност да за среща, докато въпросът с Иран не бъде затворен“.

Зеленски посочи, че е "предизвикателство“ един и същ екип от американски преговарящи – водени от американския пратеник Стив Уиткоф и зетя на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, да води както разговорите за войната в Иран, така и в Украйна.

Президентът добави, че макар да разбира, че Съединените щати в момента са фокусирани върху войната си срещу Иран, е важно да не се забравя за Украйна, където боевете продължават.

Украинският лидер заяви, че не е опция да се каже, че "ще говорим за (Украйна) малко по-късно. ... Украйна не е "малко по-късно“. Украйна вече е в толкова голяма трагедия, че трябва да намерим начин да се справим с това по паралелен начин".

Зеленски добави, че войната е довела до дерайлиране на някои доставки на ключови оръжия за Украйна – особено противобалистични ракети, от които според него Украйна не получава достатъчно поради ограничения производствен капацитет в САЩ.

Въпрос на живот и оцеляване

В интервю за CNN само часове след като Европейският съюз най-накрая одобри ключов заем от 90 милиарда евро за Украйна, Зеленски заяви, че получаването на парите е въпрос на "живот и оцеляване“ за неговата страна.

Заемът, обещан на Киев преди месеци, е отлаган дълго време, защото напускащият унгарски премиер Виктор Орбан го блокира, настоявайки Украйна да възобнови потока на руски петрол към Европа. Неговото убедително поражение на парламентарните избори в Унгария миналата седмица премахна една от пречките и в сряда транзитът на петрол през украинския участък от петролопровода "Дружба“ беше възобновен, а посланиците на ЕС дадоха предварително съгласие за заема.

Зеленски е откровен, че без средствата Украйна се затруднява да произвежда количеството оръжия, което е способна да произведе.

Той даде пример с дронове-прехващачи, казвайки, че Украйна в момента произвежда приблизително 1000 бройки на ден, въпреки че има капацитет да произвежда 2000 на ден.

"Но ние нямаме финансиране. Това наистина е въпрос на нашия живот, на оцеляване, на защита, ние се нуждаем от тези пари много“, каза още Зеленски.