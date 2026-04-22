Украйна иска среща Зеленски-Путин в Турция

Украйна се е обърнала към Турция за помощ относно възможността за организиране на среща на високо ниво между Володимир Зеленски и Владимир Путин и евентуално с участието на Реджеп Тайип Ердоган и Доналд Тръмп.

Новината идва от украинския външен министър Андрий Сибига в интервю за Укринформ.

"Помолихме Турция да обмисли възможността за организиране на среща на ниво президент Зеленски и Путин, с евентуално участие на президентите Ердоган и Тръмп. Готови сме за такава среща. Единственият проблем е, че Путин в момента се крие. Украинският президент е готов за такава среща. Искаме да сложим край на тази война“, каза Сибига.

Конкретни предложения за мир

Според министъра Украйна има конкретни предложения за мирно уреждане и разчита на подкрепата на Турция.

"Надяваме се на ролята на Турция, която може да помогне за ускоряване на мирния процес“, добави Сибига.

Украинският външен министър също така подчерта постиженията на турската дипломация и способността ѝ да постига резултати.

"Работил съм тук като посланик. Знам как работи турската дипломация, както формално, така и зад кулисите. Тя е изключително ефективна. Този потенциал трябва да се вземе предвид и използва, тъй като Турция също е заинтересована от прекратяване на руската агресия“, добави Сибига.

От своя страна турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви при откриването на Дипломатическия форум в Анталия, че Турция е готова да подкрепи усилията за продължаване на преките преговори между Украйна и Русия, включително на ниво национални лидери.

От началото на инвазията в Украйна не е имало среща на ниво президенти. От Кремъл на няколко пъти коментираха, че за тях Зеленски е нелегитимен президент и среща на високо ниво не може да се състои.