Специализирани екипи обезвредиха два дрона, намерени край Кара дере и Ахтопол

Отломките не са представлявали опасност

26.04.2026 | 18:15 ч.
Снимка: БГНЕС

Специализирани екипи от военноморските бази – Варна и Бургас, от състава на Военноморските сили (ВМС), изпълниха задачи по обследване и транспортиране на останки от безпилотни летателни апарати, открити край Кара дере и в района на Ахтопол, съобщиха от пресцентъра на МО.

При извършеното обследване в района на северната част на местността Кара дере, разположена между град Бяла и село Горица, обектът е идентифициран като останка от безпилотен летателен апарат, който не съдържа взривни вещества и не представлява опасност. Специализираният екип го транспортира до Военноморска база – Варна.

Свързани статии

По-късно същия ден друг екип от Военноморска база – Бургас беше активиран със задача да обследва район в град Ахтопол, в южния край на залива. Военнослужещите откриха и идентифицираха отломка от дрон. След извършената проверка е установено, че тя не представлява опасност, и е транспортирана до Военноморска база – Бургас.

Военнослужещите действаха по искане на областните администрации във Варна и Бургас, след положителна резолюция от началника на отбраната. Специализираните групи за разузнаване, обозначаване, извличане и транспортиране на невзривени боеприпаси бяха активирани със заповед на командира на Военноморските сили.

