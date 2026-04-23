Дронове и отбрана в Иран: как защитата се превръща в най-силната атака

Телефонът в Echodyne не спира да звъни. Въпросът за Ебен Франкенберг обаче не е дали радарните системи на компанията му могат да засекат бавните, ниско летящи „тъмни дронове“ на Иран, а дали той може да произведе достатъчно от тях.

Монархиите от Персийския залив са водещи в търсенето на средства за защита срещу иранските дронове, които са проектирани да избягват вражеските системи и заплашват с хаос в Ормузкия проток, заяви Франкенберг, главен изпълнителен директор на Echodyne, по време на посещение в Лондон, за да обсъди ролята на отбранителните фирми в кризата в Близкия изток.

Решението на Иран да нанесе удари с дронове и ракети срещу държавите от Персийския залив в отговор на операция „Epic Fury“ създава скок в търсенето на боеприпаси, противоракетна отбрана и средства за противодействие на дронове, пише The Times.

Но компаниите за отбрана могат да се разширяват само до определена степен, така че страните, които забавят с поръчките си, рискуват да се окажат в края на дългата опашка за потенциално жизненоважна технология. Ако войната с Русия или Китай настъпи по-скоро, отколкото по-късно, съюзническите държави могат да се окажат в конкуренция помежду си за бързи доставки на оръжия.

Радарите на Франкенберг се опитват да решат проблема с евтините, нисколетящи дронове, които са трудни за откриване – от типа, който удари американски хангар в базата RAF Akrotiri в Кипър в първите дни на войната.

Използвайки фина точка от енергията на лъча, радарите, чиято цена варира между 40 000 и 160 000 долара всеки, могат да засекат рояк от стотици дронове, приближаващи се едновременно от всякаква посока. Превозвани на гърба на самолет до зона на конфликт или обект от критична национална инфраструктура, те са проектирани за цели на по-късо разстояние, летящи на височина до 10 000 метра.

Те могат да засичат всичко – от дронове, толкова малки, че се побират в дланта на ръката, през квадрокоптери, пренасящи полезен товар, до дроновете с фиксирани крила, използвани във войните в Украйна и Иран. Тъмните дронове, които летят без комуникационна връзка и не изпращат никакви данни обратно към контролера, също ще бъдат засечени от радара.

Технологията е разработена за търговски цели и не подлежи на международни оръжейни регулации, което означава, че може да бъде произвеждана, продавана и доставяна без съгласието на САЩ.

Радарите обикновено са интегрирани в по-широки системи, произведени от американски, европейски и британски компании. Смята се, че те вече се използват в американски бази във Великобритания, както и в Украйна и държавите от източния фланг на НАТО. Търсенето на евтини радари в момента е изключително високо.

Не само Иран е изчерпал запасите си в резултат на американско-израелската война, но и САЩ, Израел и държавите от Персийския залив.

През 39-те дни на въздушната и ракетна кампания преди примирието американските сили изстреляха над 850 ракети "Томахоук" за наземни удари и използваха над 1000 ракети „Пейтриот“. Големите разходи на САЩ за "Томахоук", Patriot и други ракети във войната с Иран сега застрашават способността на САЩ да води бъдещи войни, казват експерти.

Докладът предупреждава, че бъдещите доставки на ключови боеприпаси ще отнемат много години, а исторически погледнато, производственото време за първата доставка на боеприпаси е било около 24 месеца. Но тъй като поръчките за боеприпаси са надхвърлили производствения капацитет, производственото време се е удължило до 36 месеца или повече.

Намалените запаси биха засегнали и доставките на САЩ на ракети Patriot, ракети за отбрана на висока височина (THAAD) и ракети за прецизни удари (PrSM) за Украйна и други съюзници и партньори, които ги използват, посочват авторите.

Въпреки че държавите от Персийския залив бяха относително добре подготвени за реакцията на Иран на войната, седмици на безмилостни въздушни бомбардировки изчерпаха запасите за противовъздушна отбрана в региона. Сега те се надпреварват да попълнят запасите си от противоракетна отбрана и други ключови системи.

Превъоръжаване на държавите от Персийския залив

Някои съюзници от Персийския залив вече използваха радарите на Франкенберг, но от 28 февруари постъпиха още поръчки. Той каза, че е рядкост компанията да има налични радари на склад и изпълнението на новите поръчки ще отнеме седмици или месеци.

Саудитска Арабия ще се опита да подпише и ускори одобрена продажба на въоръжение от САЩ на 730 ракети PAC-3 MSE (подобрение на ракетния сегмент), каза той. Ракетите могат да се защитят срещу наближаващи заплахи, включително тактически балистични ракети, крилати ракети и самолети.

Катар вероятно ще пристъпи към придобиването на Thaad, каза той, като се твърди, че обсъжда и потенциална покупка на южнокорейската Cheongung-II. Няколко държави от Персийския залив също са проявили интерес към корейската система за ракети земя-въздух с дълъг обсег.

За да укрепят способностите си за противодействие на дронове, Видал заяви, че държавите от Персийския залив ще закупят стотици нови ракети „въздух-въздух“ и ще поискат ускорени доставки на съществуващите поръчки. САЩ, например, наскоро одобриха спешна продажба на 400 модерни ракети "въздух-въздух" със среден обсег AIM-120 на ОАЕ.

Държавите от Персийския залив също са проявили интерес към закупуването на прехватчи за противодействие на дронове. Миналият месец ОАЕ получиха одобрение от САЩ да закупят FS-LIDS – стационарна система за нисколетящи, бавни и малки безпилотни летателни апарати. Системата, разработена от Raytheon, е предназначена за откриване, проследяване и унищожаване на вражески дронове.

Видал заяви, че за да платят за това, държавите от Персийския залив може да се наложи да направят трудни избори, като увеличат отбранителните си бюджети в момент на икономически затруднения и/или, като алтернатива, намалят разходите за системи, които играят малка или никаква роля в отбраната срещу дронове и ракети, като бронирани бойни машини или полева артилерия.

Тъй като Обединеното кралство беше принудено да попълни запасите си в Близкия изток, то потърси нови оръжия срещу бъдещи заплахи. Британският стартъп Cambridge Aerospace получи този месец договор за няколко милиона лири за доставка на нови ракети-прехватчи и пускови установки за въоръжените сили на Обединеното кралство.

Ракетата-прехватчик, известна като Skyhammer, е проектирана да противодейства на атакуващи дронове от типа Shahed, а първите доставки ще започнат следващия месец. До края на годината Cambridge Aerospace ще произвежда хиляди прехватчи на месец. В момента те произвеждат стотици. Министерството на отбраната заяви, че договорът ще бъде от полза за съюзниците от Персийския залив, въпреки че не са разкрити точните размери на договора и колко са закупени.

Въпреки това, при липса на признаци за отдавна забавения план за инвестиции в отбраната на Министерството на отбраната, който ще подробно опише как ще бъде изразходван бюджетът за отбрана, все още предстои да бъдат взети важни решения относно други бъдещи покупки. До момента на публикуването му — вероятно не по-рано от лятото — Обединеното кралство може да се окаже на края на една много дълга опашка.

Войната в Иран е спряла доставките на оръжие за Естония,

което е довело до потенциални забавяния при доставките на ракетни системи "Химарс", съобщи вторник естонското министерство на отбраната.

Естонското министерство на отбраната заяви, че "САЩ потвърдиха ангажимента си за изпълнение на поръчките, веднага щом ситуацията в Близкия изток приключи“, а забавянията в доставките на боеприпаси „не засягат естонската военна помощ за Украйна".

Съгласно американското законодателство, американските компании трябва да дават приоритет на поръчките от правителството си, ако им бъде поискано, така че ако САЩ има внезапно търсене на конкретни боеприпаси, то може да прескочи опашката и да остави другите държави да чакат. За европейските страни суверенните способности могат да се окажат решаващи във време на война.

Министерството на отбраната не разполага със същите правомощия като Пентагона. Когато възникнат спешни оперативни нужди, Министерството на отбраната може да се опита да ускори доставката или, при извънредни обстоятелства, да проучи дали оборудването може да бъде пренасочено от поръчките на други клиенти.

Всяко такова действие обаче трябва да бъде одобрено от доставчика и ще бъде предмет на преговори за всеки отделен случай. Това може да се промени, тъй като правителството търси нови законодателни мерки за укрепване на отбранителната готовност и индустриалната мобилизация.