8 гола на "Етихад": Манчестър Сити надви Съндърланд с 5:3

Манчестър Сити победи Съндърланд с 5:3 в мач от петия кръг на английската Висша лига, игран на стадион "Етихад". Хитрецът Енцо Фернандес откри резултата от пряк свободен удар в деветата минута.

Съндърланд обаче изравни в 12-ата минута, тъй като също си имаше своя Енцо. Французинът Льо Фе пусна страхотен пас за Брайън Броби и нидерландецът чукна спокойно в долния десен ъгъл, пише gol.bg.

В 29-ата минута Райън Шерки върна преднината на „гражданите“, демонстрирайки висок футболен интелект. Слабо изнасяне на гостите даде възможност на Сити да натисне и Шерки се озова на стрелкова позиция в наказателното поле. Той обаче не побърза със стрелбата, а изчака и намери класно долния ляв ъгъл.

Четири минути след това Броби мушна втори си гол в срещата на празна врата след асистенция на Тома Мюние, като защитата на манчестърци отново изглеждаше доста смутена и буквално беше матирана. И тук голямата заслуга беше на Льо Фе, намерил МюниеСитуацията беше анализирана дълго време от VAR Заради съмнения за засада, но в крайна сметка такава не беше маркирана.

В 43-ата минута Сити все пак поведе за трети път днес. Антоан Семеньо се оказа на правилното място и с плътен удар не оставиш шансове на вратаря Робин Рьофс.

В добавеното време на първата част Броби беше много близо до хеттрик след рикошет.

Топката застрашително летеше под напречната греда, но Донарума успя да спаси с една ръка в последния момент.

В 57-ата минута Манчестър Сити си осигури спокойствие с втория гол на Семеньо, но в случая защитата на Съндърланд се изложи и двама футболисти не успяха да спрат подаването на Шерки. А сенегалският нападател завърши с тупалка с левачката.

В 81-ата минута и Ерлинг Халанд вкара на празна врата след подаване на Йошко Гвардиол отляво, но голът на норвежеца се оказа исторически. Защото Съндърланд се оказа 25-ият съперник във Висшата лига, на който Ерлинг вкарва. До днес той не беше наказвал само „черните котки“ в английския елит.

Съндърланд беше близо до четвъртото си попадение в последната минута на редовното време, но Даниел Балард нацели левия страничен стълб.