Общественият транспорт поскъпва в Европа: кои столици са най-скъпи?

Ново проучване на "Грийнпийс" установи, че от 2023 г. насам цените на билетите са се повишили в 14 европейски столици, като в някои градове ръстът надхвърля 50% – въпреки че в четири други градове общественият транспорт е поевтинял. Общественият транспорт е важен фактор при планирането на градска ваканция, но сега става ясно, че цените за придвижване са достигнали нов рекорд в половината от европейските столици, пише Euronews.

Ново проучване на "Грийнпийс" показва, че цените на билетите за обществен транспорт са се повишили значително в 14 европейски столици през последните три години.

Организацията е проучила 27-те държави от ЕС, както и Обединеното кралство, Швейцария и Норвегия и съответните им столици, и е анализирала достъпността и ценовата достъпност на месечните и годишните карти за обществен транспорт.

Проучено е също така обхватът на дългосрочните карти за обществен транспорт – което включва регионалния обхват и видовете обществен транспорт, включени в цената – както и достъпността за уязвими групи или отстъпките за тях, и данък добавена стойност (ДДС) върху билетите за обществен транспорт.

"Грийнпийс" иска националните и местните правителства да въведат така наречените достъпни „климатични билети“, които не само биха били от полза за ползвателите на обществен транспорт, но и биха допринесли за намаляване на емисиите от автомобилния и въздушния транспорт, както и за намаляване на зависимостта на ЕС от изкопаемите горива.

Лондон, Амстердам и Париж са сред най-популярните градове сред туристите на континента и са известни с това, че животът в тях е скъп. Затова не е изненада, че те имат най-скъпите месечни разходи за обществен транспорт.

Лондон оглави класацията с 162 евро на месец, следван от Амстердам (107 евро на месец) и Париж (77 евро на месец).

Междувременно най-резкото увеличение на цените на дългосрочните билети от 2023 г. насам беше отчетено в столицата на Кипър – Никозия, с ръст от 67%, следвана от Амстердам (+55%), Мадрид (+50%) и Братислава (+32%).

В Берлин и Виена цените скочиха съответно с 29% и 26%, докато в Копенхаген, Букурещ, Вилнюс, Брюксел и Лондон цените се повишиха с поне 10% през този период.

Един съществен фактор, който поддържа цените на билетите за обществен транспорт в ЕС особено високи, е фактът, че те се облагат със средно 11% ДДС. Седем държави също са увеличили ДДС върху билетите за обществен транспорт от 2023 г. насам.

Но не всичко е лоша новина.

Цените на абонаментните карти за обществен транспорт всъщност са спаднали в четири европейски столици от 2023 г. насам.

Дъблин се представя особено добре в тази категория, като отбелязва спад от 42,5%.

Цените в известния със скъпотията си Осло са спаднали с 11,5%, докато в Берн са намалели с 6,6%, а в Будапеща – с 5,8%.

Цените в 12 други столици са останали на същото ниво от 2023 г. насам.

Макар че още две държави – Испания и Словения – въведоха някаква форма на национален билет за обществен транспорт от 2023 г. насам, само осем от 30-те европейски държави понастоящем предлагат безплатен обществен транспорт или достъпни универсални абонаментни карти.

В тази категория Люксембург, Малта и Словения се представят най-добре, докато Финландия, Гърция и Норвегия заемат последните места по достъпност и наличие на национални билети за транспорт, като освен това прилагат над средните ставки на ДДС за вътрешния обществен транспорт.

В по-положителния край на скалата градовете, които се класират най-добре в Европа въз основа на наличието, достъпността и инклузивността на дългосрочните билети за обществен транспорт, са Талин, град Люксембург и Валета, които делят първото място.