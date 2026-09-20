Ливърпул се върна на победния път: Исак донесе 1:0 срещу Борнемут

Ливърпул се върна на победния път във Висшата лига, след като се наложи с 1:0 над Борнемут като гост. Александър Исак донесе успеха на мърсисайдци с четвъртия си гол от началото на първенството. "Червените" се изкачиха на 6-о място с 9 точки в класирането, докато "черешките” са 17-ти с 3 пункта и все още са без победа, пише gol.bg.

Началото на двубоя бе равностойно. В 10-ата минута Собослай изпълни пряк свободен удар от добра позиция, като прехвърли стената, но топката премина встрани от целта.

В 18-ата минута домакините създадоха първата чиста голова възможност.

Тавърниър центрира по земя отляво, а Еванилсон засече много технично на близката греда. Алисон обаче реагира блестящо и успя с една ръка на избие топката, която влизаше във вратата.

В 34-ата минута Баркола бе намерен отляво и стреля по земя, получи се рикошет, но Петрович успя да избие с крак. Малко след това Собослай отново изпълни опасно опасно пряк свободен удар, а топката премина на сантиметри встрани.

В 70-ата минута Гакпо отново изведе много добре Исак, който овладя добре, но ударът му бе блокиран от Хил. Борнемут натискаше в последните минути, но защитата на мърсисайдци действаше спокойно и не допускаше положения пред вратата на Алисон. Така мениджърът на Ливърпул Андони Ираола успя да постигне победа срещу бившия си отбор.