ЦСКА се издъни в Пловдив в опит да излезе на първо място

ЦСКА се издъни срещу Локомотив Пловдив на стадион „Христо Бонев“ и не успя да изпревари Левски на върха в класирането. Хората на временния треньор Даниел Моралес стигнаха само до 1:1 с момчетата на Душан Косич в последната среща от 10-тия кръг на родния шампионат, след който ще има пауза заради националните отбори, пише gol.bg.

Изненадващо домакините поведоха в резултата в 10-ата минута. Йоанис Питас изравни за армейците още в 18-ата минута. До края „червените“ така и не успяха да стигнат до победата, въпреки игровото си предимство. Черно-белите обаче атакуваха доста опасно и на свой дори можеха да шокират съперника си, но гредата спаси вратата Лапоухов след удар Адриан Кова.

Така в крайна сметка ЦСКА събра актив от 24 точки и остана на второто място в класирането. Червените изостават с 1 точка от лидера Левски. Локомотив Пловдив остава на незавидната 12-ата позиция със скромните 7 пункта на сметката си.

Двубоят започна перфектно за Локо Пд. Десет минути след началото на мача "смърфовете" поведоха в резултата. Адриан Кова от десния фланг намери Доминик Бурбан около точката на дузпата. Той с пета насочи към Парвиз Умарбаев, а левичарят отбеляза с много красив удар за 1:0.

Осем минути трябваха на ЦСКА да изравни.

Страхотно центриране от десния фланг на Пастор бе засечено с глава от Йоанис Питас. От шест-седем метра кипърецът не даде шанс за реакция на Милосавлйевич - 1:1.

Атаките на ЦСКА не спряха и удар на Стефано Сенси бе спасен с мъка от Милосавлйевич. Италианецът опита да прати топката точно под гредата.

В следващите минути битката се водеше в центъра, а положения липсваха, макар ЦСКА да държеше повече топката и да атакуваше по-активно. В 88-ата минута Лукас Риян стреля с глава покрай вратата на гостите.

В добавеното време Ивайло Иванов излезе сам срещу Фьодор Лапоухов, опита да завърши с прехвърлящ удар, който не стигна до вратата.

До края не падна гол и ЦСКА допусна грешка, за да не успее да оглави класирането.