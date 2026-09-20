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Мерц призна: Резултатът на ХДС в Мекленбург-Предна Померания е катастрофа

Не можем да приукрасяваме резултата в Мекленбург-Предна Померания

20.09.2026 | 20:22 ч. 15
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц определи като катастрофа резултата на своята партия Християндемократически съюз (ХДС) на регионалните избори в Мекленбург-Предна Померания, където според резултатите от екзитпола консерваторите едва успяват да влязат в регионалния парламент.

"Не можем да приукрасяваме резултата в Мекленбург-Предна Померания: това е катастрофа", заяви Мерц пред журналисти на пресконференция в Берлин. Според него вече не може да се връщаме "към старите добри времена".

В същото време Мерц възнамерява да остане на постовете си като председател на ХДС и канцлер.

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"Искам да поведем страната ни напред", заяви той. "Това, което трябва да се направи сега, изисква твърдост, устойчивост и търпение. Аз ще допринеса за това като председател на ХДС и преди всичко като канцлер на страната ни", добави Мерц, цитиран от световните агенции.

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