Арестуваха 55-годишен мъж за саморазправа с полицай в София

Нанесъл материални щети и по патрулка

28.08.2025 | 18:30 ч. Обновена: 29.08.2025 | 00:14 ч. 17
БГНЕС

Полицията в София арестува 55-годишен мъж след саморазправа с полицай, съобщиха от МВР. Мъжът е с предишни обвинения. 

Сигналът за физическа саморазправа на сергия за плодове и зеленчуци в столичния квартал „Люлин“ е подаден в 11:18 часа. На място пристигнал служител на сектор „Метрополитен“, който патрулирал в района. Мъжът бил във видимо нетрезво състояние и се опитал да осуети проверка.

При задържането му оказал съпротива и наранил в рамото и ръката полицая. Когато служителите на Девето РУ пристигнали, го качили в полицейския автомобил.

Там той продължил с агресивното поведение и нанесъл материални щети по автомобила. По случая се води разследване. Предстои доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура. 

