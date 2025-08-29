Откриха труп на млада жена в Пловдив, май е предозирала с фентанил

Труп на млада жена е открит в Пловдив в район "Източен" в началото на седмицата, съобщават от Plovdiv24.bg.

Официална информация от пресцентъра на ОД МВР към момента липсва.

Очевидци съобщиха, че трупът на безжизнената жена е намерен зад стадион "Христо Ботев“ между улиците "Варшава" и "Месемврия".

По първоначални данни починалата е била наркозависима, предполага се, че е предозирала с фентанил. Тя е на видима възраст 18 години.