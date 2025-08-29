IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Откриха труп на млада жена в Пловдив, май е предозирала с фентанил

Тя е на видима възраст 18 години

29.08.2025 | 10:12 ч. Обновена: 29.08.2025 | 19:52 ч. 24
Снимка: БГНЕС

Труп на млада жена е открит в Пловдив в район "Източен" в началото на седмицата, съобщават от Plovdiv24.bg.

Официална информация от пресцентъра на ОД МВР към момента липсва.

Очевидци съобщиха, че трупът на безжизнената жена е намерен зад стадион "Христо Ботев“ между улиците "Варшава" и "Месемврия".

По първоначални данни починалата е била наркозависима, предполага се, че е предозирала с фентанил. Тя е на видима възраст 18 години. 

фентанил труп Пловдив починало момиче
