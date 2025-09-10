IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трима души са загинали в катастрофи за денонощието

От началото на месеца са станали 196 катастрофи с 16 загинали

10.09.2025 | 09:07 ч. Обновена: 10.09.2025 | 14:06 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

Трима души са загинали, а 30 са пострадали при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР.

За изминалите 24 часа катастрофите със загинали и пострадали са 27.

В София са регистрирани 18 леки произшествия и три тежки. Трима са ранени, загинали няма. 

От началото на месеца са станали 196 катастрофи с 16 загинали и 221 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 4696, загиналите са 301, а ранените 5892.

При сравнение с данните за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат със седем по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

МВР загинали катастрофи
