В Куба е заловен китайски наркобарон, издирван от САЩ

Заловиха в Куба китайския наркобарон Жи Донг Жанг, който избяга от ареста в Мексико през юли и е издирван и от САЩ, съобщиха мексикански източници от службите за сигурност. Комунистическа Куба не е коментирала официално съобщенията за ареста.

Трафикантът, известен с псевдонима „Брат Уан“ е с предполагаеми връзки с мексиканските наркокартели „Синалоа“ и „Халиско Ново поколение“. Той ще остане в Куба в очакване на решение за евентуалната му екстрадиция, добавиха източниците пред АФП.

Жанг избяга от домашен арест в Мексико по-рано тази година, докато чакаше екстрадиция в САЩ, където е издадена заповед за ареста му по обвинения в пране на пари.

Жи Донг Жанг се счита за „голям международен оператор в прането на пари“, отговорен за „установяването на връзки с други картели за прехвърлянето на фентанил от Китай към Централна Америка, Южна Америка, Европа и САЩ“, заяви миналата година мексиканският министър на сигурността Омар Гарсия Харфуч.

Вашингтон под ръководството на президента Доналд Тръмп оказва натиск върху Мексико и Китай да ограничат трафика на наркотици, особено на фентанил, мощното болкоуспокояващо средство, което стои зад епидемията от предозиране в САЩ. Фентанилът е синтетичен опиоид, който е 50 пъти по-мощен от хероина и е много по-лесен и евтин за производство.

Въпреки че Мексико е основният източник на фентанил, продаван в САЩ, Вашингтон все повече фокусира вниманието си върху доставчиците на прекурсори, базирани в Китай. /NOVA