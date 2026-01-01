Още петима убити наркотрафиканти от американската армия

САЩ съобщиха за нови удари по плавателни съдове, превозващи наркотици, бяха убити още петима трафиканти

Американската армия съобщи снощи за удари по още два плавателни съда, превозващи наркотици, предаде Ройтерс.

Те се били нанесени вчера, като при тях са убити петима трафиканти, уточнява световната агенция. Така общият брой на загиналите в рамките на денонощие стана осем.

САЩ бяха нанесли във вторник удари по три плавателни съда в международни води по подозрения в превоз на наркотици, обяви по-рано вчера Южното командване на американската армия, цитирано от Ройтерс.

Съдовете са плавали в "коловоз", уточняват американските военни.

"Бяха убити трима наркотерористи на борда на най-предния кораб при първия удар. Останалите наркотерористи напуснаха другите два плавателни съда, скачайки през борда и стараейки се да се отдалечат, докато следващите удари потапяха съдовете им", написаха от американското Южно командване в социалната платформа "Екс".

В същото време американската брегова охрана започна издирване на оцелели след въпросните удари в Тихия океан, информира Ройтерс, цитирайки американски представители.

От септември миналата година насам правителството на американския президент Доналд Тръмп е разпоредило нанасянето на над 30 удара по плавателни съдове в Карибско море и в Тихия океан, за които е получена информация, че пренасят наркотици. Убити са най-малко 110 души, уточнява Ройтерс. /БТА