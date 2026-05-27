Димитър Ганев: Ако ПБ не се вкоренят в местната власт, могат да повторят пътя на НДСВ

Със сигурност при наличието на 131 народни избраници в НС е изкушаващо. "Прогресивна България" трябва да бъдат много внимателни в рамките на следващата година и няколко месеца, защото от резултатите на местните избори през октомври 2027 г. ще се разбере дали "Прогресивна България" ще бъдат устойчив политически субект, каза в интервю пред БНР социологът от "Тренд" Димитър Ганев.

"Защото, ако те не се вкоренят в местната власт, те могат да повторят пътя на НДСВ, който печелейки изборите през 2001 г., не направиха пробив през 2003 г. В случая самозабравянето винаги бива наказано – на избори", предупреди социологът.

Той призна, че няма оптимистични очаквания за свръхочакванията за промени в съдебната система:

"Да, имаме свръхочаквания, че със смяната на 12 члена на ВСС ще се постигне фундаментална промяна, или с промяна на ЗСВ, нямам толкова оптимистични очаквания, защото тези неща се случват бавно."

Утре "Тренд" ще изнесе данни от проучване за отношението на хората към новата власт:

"Това, което се случи на 19 април т. г. беше третото голямо електорално цунами, сравнимо с тези 2001 и 2009 г. В тези случаи индикаторите, които следим всеки месец – оптимизъм, песимизъм, отношение към правителство, президент и НС, имат пикови стойности. И за първи път от 15 години доверието в кабинета превишава чувствително недоверието.

Тук надеждата, която трябва да се осъзнае, че това е гигантски мандат, който предполага структурни реформи – има възможност. Тези огромни нива на доверие трябва да се използват в началото на мандата за такъв тип промени, които най-често болят. Но могат да минат по-лесно без такава съпротива, каквато биха имали след година, две или три. Ключово е доколко радикално ще се действа в параметрите за бюджета."