Банда открадна медна жица за над 4,5 милиона евро

Френските власти са конфискували имение и няколко други активи на стойност 4,5 млн. евро от банда крадци на медни кабели. За това съобщава вестник Le Figaro.

В хода на разследването, започнало през януари 2025 г., следователите са установили, че крадците са действали под прикритието на фирма-подизпълнител по време на ремонтни работи на обекти на мобилния оператор Orange в Ил дьо Франс. "Обемът на незаконно добития материал от 1 януари 2024 г. се оценява на 189 тона кабел, което съответства на пазарна стойност от около 900 000 евро“, заявяват от жандармерията.

Двама ръководители на фирмата и техният финансист са били задържани, а от тях са били иззети активи на стойност 2,6 млн. евро, включително имението Гондревил в департамента Уаза. Вестникът отбелязва, че това не е първата конфискация в рамките на това разследване: през лятото на 2025 г. жандармерията

задържа и разпита 17 служители на фирмата

които също са заподозрени в съучастие в кражбата на кабели.

По същото време по време на претърсванията са конфискувани луксозни автомобили, часовници, бижута и пари в брой на обща стойност около 2 млн. евро. Освен кражбата на кабели, властите разследват и възможното наемане на чуждестранни служители без документи и съдействието за незаконното им пребиваване на територията на страната, както и изпирането на пари от тази фирма. /Фокус