Откраднаха над 135 000 евро от апартамент в Банско

Не е установено разбиване на жилището

21.01.2026 | 11:28 ч. 26
Снимка: архив, БГНЕС

Крупна кражба е извършена от жилищна сграда в Банско. От Областната дирекция на МВР съобщиха, че жител на града е подал сигнал за извършена кражба на голяма парична сума от обитавания от него апартамент в Банско. В сигналът е посочено, че деянието е извършено в сутрешните часове на 20 януари.

От Районна прокуратура – Благоевград уточниха за БТА, че става въпрос за сума от 135 500 евро, която се е намирала в жилищна сграда, собственост на физическо лице, което се занимава с търговска дейност на територията на Банско. 

Не е установено разбиване на апартамента. Откраднатите пари са били в хартиен плик на специфично място в жилището.

Към момента се работи по различни версии, извършват се оперативно – издирвателни мероприятия, но на този етап няма привлечено лице като извършител на деянието, посочиха от прокуратурата.

