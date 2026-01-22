Говорят полицаите, хванали обирджиите на инкасо автомобил край Ихтиман

Полицай от Районното управление в Ихтиман се качил на надлез над влаковата линия край града, от където е видял двамата мъже, обрали инкасов автомобил да бягат през полето. Така буквално за часове е разкрит последният дързък обир на близо половин милион лева у нас.

Обирът стана в петък, а във вторник Софийският окръжен съд остави извършителите на грабежа Христо Янашков и Явор Проданов в ареста.

Инкасовият автомобил е нападнат на гарата в Ихтиман посред бял ден. Нападателите Христо Янашков и Явор Проданов завръзват охранителите със свински опашки, освен близо половин милион лева, взимат и оръжието им и побягват към влаковата линия. Единият от охранители успява да скъса свинските опашки и да подаде сигнал за нападението 20-ина минути по-късно.

"В рамките на една до две минути се стремяхме да получим от тях информацията, която ни е необходима, относно извършителите. А именно колко са на брой, въоръжени ли са, не са ли. С какви дрехи са облечени, външни белези и най-важното е в каква посока са се оттеглили и дали са били пеша или с автомобил”, разказва пред БНТ Филип Благоев, началник на РУ Ихтиман.

Тогава полицаите се разделят на две групи, едната тръгва към полето в района на село Стамболово, а другата към Черньово. Двама от полицаите решават да се качат на надлезя над жп прелеза при Стамболово, за да огледат полето отвисоко

"Като в това време забелязват две лица, двама мъже, да тичат успоредно на линията, посока село Стамболово”, добавя Благоев.

Тогава голяма част от полицаите са насочени именно към двамата мъже, забелязани край влаковата линия и на няколко етапа стесняват кръга около бягащите Янашков и Проданов.

"Наложи се да се тичаме след тях в полето, да се стеснява периметърът, докато се приближим максимално бързо, но и през цялото това време с максимална безопасност, защото това са въоръжени лица. Ние не знаехме оръжията все още в тях ли са, изхвърлени ли са”, добавя началникът на група “Криминална полиция” Петър Георгиев.

Най-близо до Янашков и Проданов успява да стигне полицаят Стефан Зашев.

"Слязох от автомобила и тръгнах по едното лице. Те и двамата бягаха, като на около 500 - 600 метра вече застигнах едното. При разпореждане да спре, той не се подчини и вече на 20-ина метра видя, че няма накъде, клекна на земята, вдигна си ръцете. Аз през цялото време го наблюдавах дали няма да извади оръжие, защото дълго оръжие не носеше, но пистолетите на охранители, които бяха отнети може да са в джоб, в ръце”, споделя Зашев.

Така Янашков и Проданов са задържани за около час след дръзкия обир. А след това са намерени и касетките с пари, които двамата бягайки изхвърлили в полето между Ихтиман и Стамболово.