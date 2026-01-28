IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трима души са загинали при катастрофи през денонощието

Ранени са 18 души

28.01.2026 | 08:53 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Трима души са загинали при катастрофи през изминалото денонощие в страната, а ранени са 18, съобщиха от МВР на сайта си.

За изминалите 24 часа произшествията с пострадали и загинали са 17.

В София са регистрирани 27 леки катастрофи, при които няма починали и пострадали.

От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 353, загиналите са 34, а ранените - 431. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат с 13 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

Тагове:

МВР загинали катастрофи
