Царицата и авера й продавали мъчения с кучета, котки и зайци по 4000 евро за видео

При специализирана операция на Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ и на „Интерпол“ в свищовското село Царевец бяха задържани мъж и жена на 53 години.

Те са заподозрени, че са

изтезавали животни, заснемали са насилието и са продавали видеоклиповете на клиенти в Интернет

Издевателствата са били извършвани в помещения от къщата на 53-годишния Детелин Аврамов. Участвала е и приятелката му Анита Вачкова, която наричали Царицата, съобщи БНР.

Не е ясно кога са започнали ужасяващите мъчения, на които са били подлагани кучета, котки, зайци и други животни. Цената на продаваните видеоматериали е била, по неофициална информация, между 3000 и 4000 евро, предаде NOVA.

В съседство на къщата на ужасите живее кметът на Свищов Генчо Генчев:

"Въобще не съм предполагал, че такова нещо се случва в тях и то в двора и майката да не е виждала. Всичко е било много замислено, много потайно, за да не може никой от никъде да разбере, че такива неща се извършват“.

Майката на Детелин каза, че не е знаела нищо.

Съседите са изумени, че до имотите им са се извършвали зверства с животни:

"Потресен съм, не зная, не ми го побира ума. Минаха ми хиляди мисли като гледах цял ден прокуратурата и лабораторията тук. Детелин е много свит, много затворен човек, на мравката път е правил“.

Близо 8 часа е продължило претърсването на имота и изземването на веществените доказателства, разказа кметът на село Царевец Марин Любенов, който е бил поемно лице, и сподели за част от иззетите доказателства:

„Облекло, дамско - кожено, латексово, по-особено. Вериги имаше. Животни - не. Имаше различни пособия, следствените органи ще определят дали са били използвани за мъчения“.

"Чакаме следствието да си каже какво, но това, което имаме като първоначална информация от различни източници –

нещо ужасяващо е било и това, което са правили вътре

допълни кметът на Свищов Генчо Генчев.

53-годишният Детелин Аврамов и Анита Вачкова - Царицата, също на 53, са имали импровизирано филмово студио в гараж и стопанска сграда, където са открити кожени дрехи и инструменти за мъчения. Изтезанията се се вършили и заснемали в бащиния имот на Аврамов, а видеоматериалите се търгували.

От прокуратурата отказаха коментар за bTV с уточнението, че повече информация по случая ще бъде изнесена утре на съвместен брифинг между ГДБОП и държавното обвинение. Двамата са задържани за 24 часа.