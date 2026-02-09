През 2025 г. са подадени 3,5 млн. сигнала за сексуално изнудване на деца у нас

Онлайн тормозът и сексуалните измами са най-честите онлайн проблеми пред българските деца през 2025 г. Това посочват от Националния център за безопасен интернет по повод Международния ден за безопасен интернет.

За 2025 г. 42% от обажданията на консултативната линия са били от родители. Те са търсили помощ заради конкретна проблемна ситуация. От Центъра отбелязват, че обажданията от родителите са нараснали с 16% спрямо 2024 г., посочва БНР.

40% от обажданията са от тийнейджъри.

Нараства и делът на учители и професионалисти, работещи с деца, които сигнализират за проблем и питат за съвет.

За децата основни проблеми остават тормозът през фалшиви профили, подигравките и обидите в групови чатове, публикуването на снимки без съгласие.

Най-засегнатата от заплахи за публикуване на интимни снимки или видеа, компютърно генерирани изображения или контакт на възрастни през игрови платформи са момичета на 13-16 години.

Платформите, в които децата най-често се сблъскват с проблем у нас, са Instagram, TikTok, Discord, Facebook/Messenger и Viber.

За 2025 г. Центърът за безопасен интернет е обработил над 3 500 000 сигнала за сексуално изнудване и порнографски материали.

Близо 6% от разкритите материали SafeNet изпраща към българските разследващи органи. Други са изпратени към Международната мрежа от горещи линии.

За 2025 г. са регистрирани повече сигнали за самонараняване или самоубийства.

9-годишно дете е било спасено с помощта на полицията.