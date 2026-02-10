Криминалист за мистерията "Петрохан": МВР се опитва да запуши устите на хората

Мистерията “Петрохан” продължава - очаква се да станат ясни резултатите от аутопсията на шестте тела, които бяха открити в кемпера край Околчица.

"Полицията и прокуратурата във вчерашния ден се опитаха да сложат край на сагата, изкарвайки определена информация, с която да запушат устата на хората и да покажат, че случаят за тях е приключен", каза криминалистът Иван Савов.

В предаването “България сутрин” той добави, че за него случаят не е приключен и е далеч от разрешаване.

"Всички хора, които са се занимавали с работа по престъпления, разследване, знаят, че разследването приключва тогава, когато се изясни докрай мотивът за деянието", каза Савов и добави, че яснота за мотивите на престъплението няма.

"Първо, тези хора да създадат и развият такова нещо там. Религиозно братство няма нужда от системи от видеонаблюдение, дронове, оръжия. Там е имало съчетание между две неща. Някой ги е оставил да си правят каквото искат, но тези хора са правили и нещо друго - именно това вероятно е поводът за цялото събитие", коментира криминалистът.

Какво показват разпространените кадри

"Кадрите от видеокамерата показват, че кучето си играе навън, трима души си говорят как тръгват нанякъде. Впоследствие кучетата са намерени в едно от помещенията изгорели. Ако предположим, че тримата мъже сами са решили да сложат край на живота си, трябва в някакъв момент да вземат кучето и да се приберат вътре и да го вържат. На кадрите не се вижда това. Кадрите показват някакъв ориентир", анализира Савов пред Bulgaria ON AIR.

Той коментира и думи на майката на намереното момче в кемпера.

"Интересно беше това, което майката на младежа, който беше намерен в кемпера, сподели по медиите, че няколко джипа са забелязани преди да отидат екипите на полицията. Все още има много неясноти. Трябва сериозно разследване. Сигурен съм, че службите знаят повече, отколкото казват. Обществото заслужава да знае истината", категоричен е Савов.

Ритуално самоубийство

Според криминалиста не става въпрос за ритуално самоубийство.

"Не ми приличат на хора, които след малко ще се самоубият. Те си говорят за това, че ще пътуват някъде, ще се видят някъде. Има един детайл, който забравяме - писмото, което е изпратено от Калушев до майка му. Имам го. Той пише, че не издържа повече на тази кочина. Пише още: "Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, но нямаме сили да се борим повече с тази кочина", цитира писмото криминалистът.

Думите на Калушев звучат все едно някой ги тормози като общност, смята Савов.

"Не е ясно оръжията, намерени до телата, дали са оръжията, с които са простреляни. Наличието на четири гилзи и три огнестрелни наранявания означава, че е имало изстрел, който е отишъл във въздуха, или пък имаме повече от едно огнестрелно нараняване в едно от телата, което при самоубийство е невъзможно да се случи", обобщи криминалистът.

Гледайте видеото с целия разговор.