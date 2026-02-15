IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на "Топлофикация" София

Това показват бележки, намерени в х. Петрохан

15.02.2026 | 19:00 ч. 19
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация".

Това става ясно от бележки, които разследващите са намерили в бившата хижа "Петрохан" и са приложили като веществени доказателства, съобщи БНТ.

От записките става ясно, че Калушев е имал интерес към религиозни практики, свързани с изграждането на култ към него от страна на другите участници в групата. Други записки дават светлина върху интересите му по отношение на зелените политики. Калушев си е водил бележки от негови срещи за приватизацията на столичната "Топлофикация" и публично-частно партньорство за зелени политики, управление на отпадъци и изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци, става ясно още от бележките.

